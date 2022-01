Ni več dvoma: volitve bodo 24. aprila!

Predsednik Pahor je Državno volilno komisijo uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih rednih volitev v državni zbor

Borut Pahor, predsednik republike, med današnjo naznanitvijo o datumu državnozborskih volitev

© Daniel Novakovič / STA

Predsednik republike Borut Pahor je povabil na pogovor člane Državne volilne komisije. Predsednik Pahor je na današnjem srečanju komisijo tudi uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih rednih državnozborskih volitev. Dvoma ni več, volitve bodo 24. aprila.

"Lani v začetku novembra, 3. in 4. novembra sem se v državnem zboru na ločenih pogovorih posvetoval o datumu razpisa parlamentarnih volitev. Razen ene poslanske skupine je bilo sicer soglasno mnenje, da je prvi možni datum, 24. april 2022 najboljša izbira. Tako sem že v začetku novembra, takoj po koncu posvetovanj, obvestil javnost o svoji nameri, da z odlokom določim 24. april 2022 kot dan izvedbe državnozborskih volitev. V tem primeru bom v odloku določil za dan začetka volilnih opravil 14. februar 2022," je po srečanju dejal Pahor.

"Ker imamo še vedno opraviti z kovidnimi razmerami, sem se odločil danes povabiti na pogovor Državno volilno komisijo, z namenom, da se dovolj zgodaj uradno seznani z dnevom izvedbe volitev ter ustrezno prilagodi vse postopke in opravila, tudi glede na kovidne razmere tako, da bodo imeli vsi volilni upravičenci možnost glasovanja, tako ali drugače. Državno volilno komisijo sem danes obvestil, da bom 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor, da bom kot datum za začetek volilnih opravil določil 14. februar, kot dan za izvedbo volitev pa 24. april 2022," je dodal predsednik republike in ocenil, da ima Državna volilna komisija dovolj časa, da tudi v kovidnih razmerah pripravi, organizira in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma.

"Dejal sem že, da se že v začetku novembra niso prav vse poslanske skupine strinjale z mojo izbiro datuma volitev. Tako takrat, kot danes, se je poslanec Jelinčič zavzel za izvedbo volitev 5. junija 2022. To je legitimno stališče, vendar je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok."



"Dejal sem že, da se že v začetku novembra niso prav vse poslanske skupine strinjale z mojo izbiro datuma volitev. Tako takrat, kot danes, se je poslanec Jelinčič zavzel za izvedbo volitev 5. junija 2022. To je legitimno stališče, vendar je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok," je poudaril Pahor in dodal, da je "tudi v teh kovidnih razmerah izbrani datum za izvedbo volitev 24. april 2022 najprimernejši datum".

Glede kovidnih razmer je med drugim dejal, da je bilo v zadnjih dveh letih v teh razmerah v evropskih državah opravljenih več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, pri čemer so našli različne načine za nemoten potek volitev. "Mimogrede, na Portugalskem bodo na vrhu 5. vala konec tega meseca izvedli parlamentarne volitve," je še izpostavil Pahor in dodal, da ne glede na povečano število okužb, vrh petega vala sicer pričakujemo do konca meseca, vlada ni razglasila epidemije.

"Poleg tega kljub povečanemu številu okužb ni zaprtja države, temveč prav nasprotno, popuščanje ukrepov glede dolžine karantene za normalno omogočanje dela in življenja. Zavoljo vseh teh in drugih razlogov sem se odločil, da bom 9. februarja podpisal Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor. V njem bo kot datum začetka volilnih opravil določen 14. februar, dan izvedbe volitev v državni zbor pa 24. april. Hvaležen sem predsedniku Državne volilne komisije, njenim članicam in članom, direktorju ter njegovim sodelavcem, ker vem, da se bodo absolutno potrudili pripraviti vse potrebno za izvedbo volitev in ugotovitev rezultatov volitev," se sklenil predsednik republike Borut Pahor.