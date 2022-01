Pasivnost EU glede konfliktov pred njenim pragom

Danes je nov dan

EU ima prepogosto pasivno držo, kadar gre za konflikte pred njenim pragom. Tako, kot je zamižala ob Dodikovih provokacijah, ki bi lahko že tako krhko BiH pahnile na rob nove vojne, ima pasiven odnos tudi do ukrajinsko-ruskega problema.

Evropa si ne more več privoščiti, da bi se izogibala temu konfliktu in prepustila Bidnu, da pred evropskimi vrati sam poskuša preprečiti vojno. Prihodnost Ukrajine ni pomembna le za usodo države ali za merjenje moči med Moskvo in Washingtonom. Predstavlja tudi temelj evropske varnosti. In čeprav EU še ne more skrbeti za svojo varnost, bi morala imeti besedo pri tem.

EU je bila glede Rusije vedno razdeljena. Zahodne članice nasprotujejo prevelikim pritiskom na Moskvo zaradi lastnih gospodarskih interesov, srednjeevropske pa redno preprečujejo konstruktiven dialog med EU in Rusijo. Čas je, da se voditelji začnejo zavedati, da status quo ni rešitev, in začnejo aktivno naslavljati probleme pred svojim pragom, saj je to edino upanje za mir v teh regijah.

