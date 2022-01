»Danes dobivamo injekcije, da živimo, med holokavstom pa smo jih dobili, da bi umrli«

Žrtve holokavsta prizadete zaradi primerjav s koronavirusom, Združeni narodi pa z resolucijo proti zanikanju holokavsta

27. januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau.

© Wikimedia Commons

Preživeli holokavsta so obsodili vse pogostejše primerjave njihovega trpljenja z ukrepi, ki so bili sprejeti v času pandemije novega koronavirusa. Včeraj je Gibanje za boj proti antisemitizmu (CAM) objavilo poročilo o trivializaciji holokavsta na internetu, kjer je bilo ugotovljenih več kot 60 milijonov primerov povezovanja pandemije in holokavsta.

Poročilo navaja, da se zanikanje holokavsta hitro širi in postaja vse večji del glavnega diskurza o holokavstu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Politiki v Evropi, ZDA in celo Izraelu so omejitve širjenja koronavirusa primerjali z nacističnimi zločini nad Judi, kar po mnenju predsednika CAM Sache Roytmana Dratwe koristi izključno zanikovalcem holokavsta. Politike in širšo javnost je pozval, naj ta zaskrbljujoči trend vzamejo resno.

V poročilu so svoje mnenje izrazili tudi številni, ki so preživeli holokavst. Vera Grossman Kriegel je bila kot otrok podvržena krutim medicinskim poskusom, ki jih je na ljudeh v Auschwitzu izvajal nacistični zdravnik Josef Mengele.

Primerjave med Mengelejem in obveznim cepljenjem se ji zdijo zelo zaskrbljujoče. "Danes dobivamo injekcije, da živimo, med holokavstom pa smo jih dobili, da bi umrli," je dejala.

V študiji so preučevali objave na družbenih omrežjih ter na spletnih straneh z novicami in v forumih v različnih jezikih. Velika večina primerjav, 57 milijonov, je bila napisana v angleščini, na drugem mestu pa je bilo 2,6 milijona objav v hebrejščini.

Poročilo je bilo objavljeno teden dni pred mednarodnim dnevom spomina na holokavst, ko naj bi Nemčija in Izrael v ZN predstavila skupno resolucijo proti zanikanju holokavsta.

Resolucija Združenhi narodov proti zanikanju holokavsta

Generalna skupščina Združenih narodov je v četrtek sprejela neobvezujočo resolucijo, v kateri vse države članice poziva k boju proti zanikanju holokavsta in antisemitizma, predvsem na družbenih omrežjih.

Resolucija "brez zadržkov zavrača in obsoja kakršno koli zanikanje holokavsta kot zgodovinskega dogodka, bodisi v celoti bodisi delno," je zapisano v besedilu. Besedilo resolucije tudi "pohvali" države, ki ohranjajo kraje nekdanjih nacističnih taborišč smrti, koncentracijskih taborišč, taborišč za prisilno delo, usmrtitev in zaporov v času holokavsta.

Med holokavstom so nacisti in njihovi podporniki med letoma 1939 in 1945 ubili okoli šest milijonov evropskih Judov.

Resolucija GS ZN tudi poziva članice ZN, naj razvijejo izobraževalne programe, s katerimi bi "pomagali preprečiti prihodnje genocide", ter poziva države in družbena omrežja k "sprejetju aktivnih ukrepov za boj proti antisemitizmu in zanikanju ali izkrivljanju holokavsta".

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je v odzivu pozdravil "zgodovinsko resolucijo", za katero so pogajanja potekala več mesecev.

Besedilo "prvič daje jasno definicijo zanikanja holokavsta, poziva države k sprejetju ukrepov v boju proti antisemitizmu," in zahteva, da se velikani družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram, borijo proti "sovražnim vsebinam" na svojih platformah.

Resolucijo sta pozdravila izraelski zunanji minister Jair Lapid in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je po njunem mnenju dokaz, da mednarodna skupnost o tej temi "govori enotno".

Prav tako je resolucijo pozdravil svetovni center za spomin na holokavst v Izraelu Jad Vašem. "Izkrivljanje holokavsta je tako nevarno, ker namerno napačno predstavlja bistvena dejstva zgodovine, da bi legitimiziralo pretekla in sedanja dejanja," je dejal direktor centra Dani Dayan.

Besedilo resolucije, ki jo je predlagal Izrael, je nastalo ob pomoči Nemčije in pokroviteljstvu več deset od 193 držav, ki so članice Združenih narodov.

Iran je izrazil nasprotovanje resoluciji in sporočil, da se ograjuje od besedila.

