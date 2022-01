»Biden je na koncu plačal politični račun za vojno svojih predhodnikov«

IZJAVA DNEVA

"V zunanji politiki pa je Biden v svojem prvem letu naletel na svojevrsten paradoks. V času, ko so Američani naveličani vojn in še bolj pozorni na teme doma, je največji padec podpore utrpel ob umiku iz Afganistana, četudi je s tem izpolnil predvolilno obljubo. Res je način, kako se je to zgodilo, predstavljal kaotičen in porazen konec poraza, a vendar je Biden na koncu plačal politični račun za vojno svojih predhodnikov. Ob tem pa sam meni, da je na obzorju že nova, ne z ameriškimi vojaki, pač pa z velikim političnim vložkom ZDA in Bidna, ki je globalno valuto ZDA našel v povezovanju demokracij proti avtokratom, Ukrajina pa bo, kot kaže, testni teren, če gre verjeti predsedniku, ki pravi, da bo Putin tja očitno vkorakal."

(Novinar Andrej Brstovšek o prvi obletnici predsedovanja ameriškega predsednika Joeja Bidna; via Dnevnik)