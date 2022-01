»Pahor svojo vlogo res razume kot gledališko predstavo«

IZJAVA DNEVA

"On svojo vlogo res razume kot gledališko predstavo. Zaživi v trenutku, ko se dvignejo zavese, prižgejo luči in zavrtijo mikrofoni ter kamere. Tam na odru je tako rekoč popoln. Kako zna odločno marširati mimo častne straže, je prav osupljivo. Še bolj, s kakšno pieteto se pokloni kakšnim žrtvam in položi venec. No, popravi žalni trak. Takšna umetniška gesta v smislu, da mora biti vse popolno. Oziroma da vsak performans na koncu potrebuje njegov magični dotik. Predsednik s to gesto dodeljuje smisel in pomen celotnemu spominu."

"In čisto zares, kaj je smisel njegovega predsedovanja? Neskončno veriženje performativnih praks brez vsebine. Polaganje vencev, podeljevanje medalj, odprta vrata, sprejemi za vse živo in mrtvo, igranje bobnov, neskončna slikanja in objave na instagramu, vsake toliko časa je zaskrbljen in nič ne naredi, zvesto asistira predsedniku vlade Janezu Janši pri njegovih željah po lojalnih kadrih, miži in kima z glavo, ko se rušijo temelji suverene demokratične države, ne ploska Milanu Kučanu in daje izvotleno prazne intervjuje."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da lahko predsednik republike Borut Pahor lahko igra razne vloge, njegova zadnja vloga (predsednika) pa traja že skoraj osem let; via Dnevnik)