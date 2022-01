Hiter porast trumpovske političnosti v Sloveniji

IZJAVA DNEVA

"V virusnem času so se predvsem potencirale družbene in politične spremembe, ki so v isto smer potekale že prej. Spremenila se je družba v strukturnem smislu, spremenile so se značilnosti kapitalizma, spremenili so se družbeni odnosi, družbeni razcepi, dodatno so se povečali družbene razlike, občutki nemoči in jeze v velikem delu družbe. Politične stranke niso prispevale k razreševanju družbenih konfliktov, temveč so jih s svojim delovanjem zaostrovale. Tak način upravljanja družbe ni vzdržen."

"Zelo me skrbi hiter porast trumpovske političnosti v Sloveniji. Predvsem me skrbijo trumpovsko politično komuniciranje, spogledovanje s skrajno desnico doma in v mednarodnem okolju, zgledovanje po političnopropagandnih prijemih z uporabo laži, diskvalifikacije kritičnih posameznikov in grožnje opoziciji, oženje javnega demokratičnega prostora, razgrajevanje konsenza o temeljnih družbenih vrednotah, razgrajevanje nepisanih demokratičnih in razgrajevanje demokratičnih političnih institucij s pomočjo zakonov."

(Danica Fink - Hafner, politologinja, o metodah, ki se uporabljajo v slovenski politiki; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)