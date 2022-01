»Razkroj pravice do mednarodne zaščite se je začel s Cerarjevo vlado«

Stari in novi predsednik stranke SMC (danes Konkretno): Miro Cerar in Zdravko Počivalšek

© Matej Pušnik

"Dr. Mira Cerarja oziroma parlament je komisar za človekove pravice Sveta Evrope opozoril, da je predlog zakona o tujcih v nasprotju z evropskim in mednarodnim pravom – za profesorja prava človekovih pravic je po mojem mnenju to sramotno. Sklepanje kompromisov v smislu, 'bomo mi naredili nekaj, da ne bo desnica naredila kaj več', je pač popolnoma napačen pristop, ko govorimo o človekovih pravicah. Človekove pravice priznavamo ali pa jih ne priznavamo. Vmesne poti ni. Ne moremo postaviti rezilnih žic in reči: ko boste prišli čez, vam bomo dovolili vstopiti v azilni postopek. Razkroj pravice do mednarodne zaščite se je začel ravno s Cerarjevo vlado, s spreminjanjem zakona o tujcih. Od takrat je naše delo z begunci, ki je tako ali tako izjemno zahtevno – gre za delo z ljudmi, ki nosijo v sebi tragične zgodbe, globoke travme in potrebujejo zaščito ali vsaj primerno obravnavo – zares težko. Borimo se s sistemom, ki tem ljudem zavrača celo pravico do presoje, ali zaščito sploh potrebujejo. In že takrat je postalo jasno, da nekaj hudo škriplje v razumevanju konceptov univerzalnosti človekovih pravic in humanega odnosa do ljudi, pravice do enake obravnave."

(Katarina Bervar Sternad, pravnica in direktorica nevladne organizacije PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki se je lani povezal v Pravno mrežo za varstvo demokracije, o tem, da je Miro Cerar, nekdanji premier, ki je veljal za vrhunskega pravnika, začel krniti pravice beguncev; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)