Vizija sveta, v kateri prevladuje egoizem

IZJAVA DNEVA

"Običajno smo bolj pozorni na slabe reči, mislim pa, da veliko dobrega ostaja skritega. To so lahko drobne reči, prijazne geste, ni treba, da gre za velika herojska dejanja. Ko je nastopila korona, so me trije sosedi iz bloka, pa ljudi tu sploh ne poznam, vprašali, ali kaj potrebujem."

"Občutek pa imam, da ljudje bolj zaznavamo slabo kot dobro. Zdaj imamo neko vizijo sveta, v kateri prevladuje egoizem. Ta neoliberalna družbena ureditev promovira interese posameznika. Recimo tudi v moji stroki govorijo samo o tem, kako moraš imeti boljšo samopodobo, samozavest, ljubiti samega sebe, vse se vrti okrog tebe samega."

(Upokojena otroška psihiatrinja in filantropinja Anica Mikuš Kos o tem, da je zadnji dve leti virus postavil medčloveške odnose na veliko preizkušnjo; v intervjuju za Nedelo)