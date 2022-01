Televizijske serije kot identitetni katalog

Danes je nov dan

Fenomen obujanja serij izpred 15 in več let smo v preteklosti že omenjali, nismo pa se še obregnili ob potezo, ki jih hkrati dela gledljive za woke zoomerje in negledljive za boomerje – njihovo politično korektnost.

Gledalci na plejado raznolikih barv kože, spolnih usmerjenosti in identitet ter zdrsov in zadreg, ki jih spremljajo, reagirajo različno. Nekateri šele ob novih verzijah serij, kot so Seks v mestu, Gossip Girl ali celo L Word, prepoznavajo problematičnost izvirnikov. Spet drugi se nad ironično samonanašalnostjo Mirande Hobbes, call-out kulturo nove Gossip Girl ali razsvetljeno korektnostjo Bette Porter zmrdujejo, češ da hiperkorektnost škodi tako prepričljivosti zgodbe kot komičnemu kot takemu.

Gotovo je pomembno, da se v mainstream televizijski produkciji pojavijo tudi liki, ki vsaj v teoriji omogočajo identifikacijo pripadnikom marginaliziranih skupin, a do realistične – kompleksne, intersekcionalne, neromantizirane – reprezentacije, ki ni le sama sebi namen, je še daleč.

