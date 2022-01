»Izbruh vulkana na Tongi močan za več sto atomskih bomb nad Hirošimo«

Ocena znanstvenikov ameriške vesoljske agencije NASA

Izbruh vulkana v Tongi, 15. januarja 2022

Izbruh vulkana na Tongi je bil glede na sproščeno energijo stokrat močnejši od atomske bombe, ki so jo ZDA avgusta 1945 odvrgle na japonsko mesto Hirošima, so ocenili znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa.

"Menimo, da je bila količina energije, ki se je sprostila ob izbruhu vulkana, približno od pet do 30 megaton TNT," je sporočil Nasin znanstvenik Jim Garvin. Atomska bomba, ki je eksplodirala nad Hirošimo, je imela moč približno 15 kiloton.

Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai je med eksplozivnim izbruhom 15. januarja poslal oblak vulkanskega pepela in skal skoraj 40 kilometrov visoko. Izbruh je povzročil tudi cunami z okoli 15-metrskimi valovi, ki so poplavili otoke Tonge. Nasa je navedla, da je izbruh praktično izbrisal vulkanski otok, ki se nahaja 65 kilometrov severno od prestolnice Nuku'alofa.

Vulkan je Tongo, otoško kraljestvo s približno 100.000 prebivalci, prekril s plastjo strupenega pepela, zastrupil pitno vodo, uničil pridelke in popolnoma izbrisal vsaj dve vasi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Tongi je zahteval najmanj tri smrtne žrtve, v Peruju pa sta se utopila dva obiskovalca plaže, ko so južnoameriško državo zajeli visoki valovi. Perujske oblasti so prav tako razglasile okoljsko katastrofo, potem ko so valovi poškodovali tanker z nafto in v bližini Lime povzročili veliko onesnaženje obale.

Obseg uničenja na Tongi zaradi prekinjenih komunikacij z oddaljenimi otoki še vedno ni znan. Novinarka Mary Lyn Fonua iz Nuku'alofe je povedala, da se domačini še vedno spopadajo z razsežnostjo nesreče.

Dejala je, da je težko živeti z drobno sivo umazanijo vulkanskega prahu, ki je prekrila praktično vse. Izrazila je zaskrbljenost zaradi dolgoročnih zdravstvenih težav. "Pepel se vsiljuje povsod. Draži ti oči, v kotičku ust pa se ti naredijo rane. Videti smo kot umazani ljudje. Potrebujemo dober tropski naliv, ki bo vse to odplaknil," je dodala.

Japonske, novozelandske in avstralske sile so že začele dostavljati nujno pomoč, zlasti vodo. Pri tem pa so pozorni, da s seboj na otok ne prinesejo tudi koronavirusa, saj Tonga trenutno nima aktivnih primerov okužb.

