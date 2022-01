»Po 32 letih bomo aprila letos hiteli na volišča jezni«

IZJAVA DNEVA

"Danes smo kot družba v krču, prihodnost je negotova, podnebne razmere so težava kolosalnih razsežnosti, ki terjajo celovito družbeno in politično prilagoditev, avtoritarnost pa se legitimira kot sprejemljivo urejanje družbenih razmerij. V predvolilno obdobje zremo s strahom in občutkom težke kepe v želodcu. Ko se v kriznih obdobjih začnemo ozirati še za močnimi voditelji, dobimo nevarno zmes družbenih neravnovesij in političnih anomalij, ki lahko resno poškodujejo družbeno ravnovesje. Po 32 letih bomo aprila letos hiteli na volišča jezni."

(Kolumnist Zoran Potič o tem, da se pred letošnjimi volitvami postavljajo vzporednice s prelomnim letom 1990; via Dnevnik)