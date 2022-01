Golob ne bo sodeloval z Janšo

Vnaprej se je odpovedal tudi sodelovanju s strankami, ki sodelujejo z Janševo stranko, saj ne želi nikoli sodelovati z nekom, ki širi sovraštvo, jezo in prepir med ljudmi

Robert Golob v oddaji Studio City

© RTVSLO

Nekdanji predsednik uprave družbe GEN-I je gostoval v oddaji Studio City na TV Slovenija, v kateri je podal nekaj dodatnih pojasnil in stališč glede prihajajoče kandidature za predsednika Stranke zelenih dejanj (Z.dej). Vnaprej se je odpovedal sodelovanju s stranko SDS in strankami, ki z Janševo stranko sodelujejo. Kot je pojasnil, ne želi nikoli sodelovati z nekom, ki širi sovraštvo, jezo in prepir med ljudmi. Dodal je, da v takšnem vzorcu "iz zgodovinske izkušnje" vidi fašizem.

Zavrnil je opazko o novih obrazih v politiki. Kot je pojasnil, v politiki deluje že od leta 1998, torej bi se težko označil kot novi obraz. Je pa res, da do zdaj ni kandidiral v državni zbor. "Odločitev za odhod v parlamentarno politiko je zorela že nekaj časa," je dejal. S tem, ko so ga oblastniki odstavili iz družbe GEN-I, so mu odločitev zgolj olajšali, saj so mu dvignili prepoznavnost in spremenili v žrtev. V nasprotju z marsikatero prejšnjo žrtvijo pa po lastnih besedah ni bil tiho in tudi naprej ne bo.

Stranki Z.dej se bo pridružič, ker je v njej našel "veliko somišljenikov, s katerimi deli iste vrednote". Še posebej zelena nota mu je "zelo blizu", je zatrdil. Stranko bodo sicer (kasneje) preimenovali. Takoj po njegovi izvolitvi za predsednika bo sklical delovne skupine, ki bodo začele pisati program. Te skupine že obstajajo, zdaj bo treba najti skupni imenovalec, je napovedal.

Glede KUL si želi, da bi sklenili "pakt o nenapadanju"

S predstavniki Koalicije ustavnega loka (KUL) se je že srečal, ampak kot posameznik, kot človek, ki se želi osebno spoznati. Z nekaterimi je imel zelo dobre občutke, z nekaterimi "malo manj, ampak bomo zmogli". Na vprašanje, ali se bo pridružil KUL ali pa bo osnoval nekakšen tretji blok, je odvrnil, da se uvršča v "liberalno sredino". Obenem si želi, da bi sklenili nekakšen "pakt o nenapadanju", saj ne vidi nobene potrebe po tem, da bi se medsebojno napadali "naravni zavezniki". S predstavniki KUL se bo naslednjič srečal v torek.

Golob meni, da bi se v politiko morali ljudje vključevati na podlagi skupnih vrednot. Sam svojo opcijo vidi kot "nekaj boljšega", nekaj, kar je "malo levo in malo desno". Kot levo vrednoto je poudaril "socialno občutljivost", kot desno pa "podjetniško kulturo". Na vprašanje, ali bi davčno razbremenil premožne, okolje pa prepustil gospodarstvu, je odgovoril, da nikakor in navedel, da v družbi GEN-I vse skupaj odlično povezovali. "Mi živimo v neki iluziji, da je Slovenija strašno davčno obremenjena," je izjavil. Dodal je, da je ponosen, ker davke plačuje v Sloveniji in denarja ne nosi denimo v BiH.

"Države se ne da voditi kot podjetje, je pa država sestavljena iz številnih družbenih podsistemov, tam pa se da koristno uporabiti podjetniške izkušnje," je zatrdil. Navedel je, da najboljše organizacijske tehnike prihajajo iz ameriške vojske, obenem pa se je izrekel proti prodaji Telekoma in tudi družbe Sava.