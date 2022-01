Propadanje institucij

Danes je nov dan

Tradicionalne institucije zadnja desetletja tihoma, a vztrajno izgubljajo vpliv v družbi. Šolstvo, znanost, mediji, umetnost in številne kulturne institucije so se ob neoliberalnem krčenju sredstev in vzponu internetnih platform znašle v krizi poslanstva. Ali ni odgovornost za porazno soočanje s pandemijo tudi na plečih medijev in znanosti? Ali niso za porast fašizma krivi tudi akademičarke in umetniki?

Raziskovalec internetnih fenomenov Joshua Citarella opozarja, da so institucije ugrabljene s strani elit. Ker delujejo zgolj sebi v prid, se tudi niso zmožne prilagoditi ali ponuditi odgovora novim dinamikam, ki jih prinaša tehnofevdalizem. Citarella s somišljeniki zato ustanavlja Channel, platformo za ustvarjalce in umetnice, ki zaradi web3 temeljev ne bo vazal velikim platformam.

Levica, še posebej v post-covid času, nujno potrebuje nove kulturne institucije in razmislek, kako obstoječe strukture preurediti tako, da bodo služile dejanskim potrebam družbe, ki se nam razkraja pred očmi.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.