IZJAVA DNEVA

"Novinarji ter informacijska resnost in odgovornost za vse prebivalce ustvarjajo mrežo varnosti, vzdušje zaupanja in opiranja na resnico ter realne okoliščine, v katerih potem mi vsi drugi uresničujemo, ustvarjamo in ne delamo napak, hkrati pa nas nihče ne spravlja ob pamet. Novinarstvo je leva roka državljanske zavesti, pravilnih odločitev in ob tem nenehni opomnik pismenosti, artikuliranosti in jasnosti. Nima smisla omenjati, da informacija rešuje življenja, tukaj ne govorim o izrednih situacijah. Lažniva propaganda uničuje informacijo. Razen tega, da ogroža življenjsko pomembne stvari, ustavne in humane osnove, ima lažniva propaganda tudi mnoge druge grozne lastnosti z dolgotrajnimi posledicami. Med drugim je na primer neznosno dolgočasna; ustvarja oblike vedenja, ki polovico prebivalstva spreminjajo v brezpravne sužnje, drugo polovico pa v krvoločne čuvaje; omejuje vse vrste radosti."

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je novinarstvo leva roka državljanske zavesti; v Večerovi prilogi V soboto)