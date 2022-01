»Prepoved pravice do abortusa ne preprečuje splavov«

IZJAVA DNEVA

"Na individualni ravni posameznice je pri abortusu možna odločitev med da in ne. Ta bi morala biti svobodna in strokovno informirana. Na družbeni ravni pa taka odločitev ni možna. Prepoved ali omejevanje pravice do abortusa ne preprečuje splavov. Kot družba zato lahko izbiramo zgolj med strokovno opravljenim abortusom ali mazaštvom črnega trga. Vse drugo so lažne izbire."

(Kolumnist in dr. sociologije Roman Kuhar o tem, da je na individualni ravni posameznice pri abortusu možna odločitev med da in ne; via Delo)