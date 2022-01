Gnus nad gojenim

Fabrice de Nola / flickr

Prvi "v laboratoriju pridelan" burger je star skoraj desetletje. Čeprav je napredek na področju gojenega mesa od tedaj vztrajen, pa se to na krožnikih širše javnosti še ne občuti. Proizvodnjo zaenkrat omejujejo tehnični dejavniki, denimo cene rastnih medijev, v katerih celice rastejo in se množijo v mišično tkivo. Kot kaže, pa je vsaj ena od ovir tudi čisto človeška. Nezanemarljivemu deležu ljudi, tudi približno tretjini tistih, ki sicer jedo meso, se ideja gojenega mesa preprosto – gnusi.

Takšen čustven odziv je seveda razumljiv – tudi če vemo, da razlik med zgradbo "običajnega" in gojenega mesa praktično ni, slednje pa ima lahko pred živinorejo etične, okoljske in druge prednosti. Zaradi drugačnih vzgibov, a s podobnimi posledicami ljudje odpor čutimo tudi do hrane iz žuželk. A tudi na tako prvinska čustva, kot je gnus, lahko vplivamo že s preprostimi pristopi – denimo s "prijaznejšim" poimenovanjem. Si torej to, kar ješ – a tudi to, kar si pod pojmom hrane predstavljaš.

