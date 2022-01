Pot v levo

Kdo je v politiki zmeren in kakšni so volilni načrti stranke Levica, ki jo nekateri želijo prepovedati?

Člani stranke Levica leta 2018 pred volitvami z novim programom v rokah. Poleg koordinatorja Luke Mesca sta v prvi vrsti tudi Franc Trček in Violeta Tomić, ki sta poleg Željka Ciglerja stranko zapustila v tem mandatu.

© Uroš Abram

Na prelomu leta se je skupina državljanov obrnila na ustavno sodišče. Od najvišjih varuhov ustavnega reda pričakuje, da tik pred volitvami ugotovijo protiustavnost v delovanju Levice in stranke Socialnih demokratov ter ju posledično prepovedo. Pobudo sta podpisala Vili Kovačič in Luka Perš, prvi je aktivist, ki deluje v skladu s politiko SDS, drugi je nekdanji novinar Nova24TV. Nista edina, pobudi se je pridružil Slavko Kmetič, programski svetnik RTV in podpornik stranke SDS, nekdanji poslanec Vitomir Gros, pa tudi Borut Korun, nekoč član Demosa in stranke SLS ter predsednik ugaslega evroskeptičnega Gibanja 23. december.