Na pomoč!

Hude težave z družinskimi zdravniki bo rešil Gorski zdravnik. In diplomirane medicinske sestre.

Brigita Skela Savič, soustanoviteljica jeseniške Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je prejšnji teden tudi sama ostala brez družinskega zdravnika. Že leta ponavlja, da je mogoče pomanjkanje družinskih zdravnikov nadomestiti le z večjim angažiranjem diplomiranih medicinskih sester.

© Uroš Abram

Zdravnica Marjeta Zupančič je najbolj priljubljena družinska zdravnica v Sloveniji. Živi in dela na Jesenicah, kjer skrbi za 2669 pacientov, kar po merilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ustreza 3714 glavarinskim količnikom. Če iz te primerjave izključimo nekaj zdravnikov s koncesijo, ki uživajo druge prednosti – ni jim recimo treba opravljati dežurstev, zaradi česar lahko poskrbijo za več pacientov –, in upoštevamo le tiste, ki v javnem zdravstvu delajo s polnim, osemurnim delovnikom, je to slovenski rekord. V Mariboru ali Ljubljani trenutno ni mogoče dobiti družinskega zdravnika, saj so ti začeli dosledno zavračati paciente pri 1895 glavarinskih količnikih, kot ugotavljajo tudi pri ZZZS. Smo priča tihi stavki?