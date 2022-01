Janševo pismo je državljane Slovenije stalo več kot 358 tisoč evrov ...

... oziroma 333 minimalnih plač v letu 2021

Janševo pismo, ki nas je zelo drago stalo

© arhiv Mladine

Predbožično pismo predsednika vlade Janeza Janše državljankam in državljanovm s pozivom, naj se cepijo proti covidu-19, in z zahvalo tistim, ki so to že naredili, je stalo skupno 358.885 evrov brez davka na dodano vrednost, je objavil časnik Svet24 in izračunal, da je to natanko 333,8 minimalne plače v Sloveniji v letu 2021.

Ukom (Urad vlade za komuniciranje) je Svetu24 odgovoril šele dober mesec od vprašanja o stroških tiska in kuvertiranja ter distribucije in potem ko so ga pri mediju naslovniku večkrat ponovili. V vmesnem času so dobili zgolj pojasnilo, da je storitve opravila Pošta Slovenije, "s katero ima Generalni sekretariat Vlade RS sklenjeno neposredno pogodbo, in sicer na podlagi krovne pogodbe, ki jo je z izbranim izvajalcem sklenilo ministrstvo za javno upravo po izvedenem postopku skupnega javnega naročila za izvajanje poštnih storitev 4. marca 2021".

Pismo predsednika vlade je konec decembra razburilo večji del prebivalk in prebivalcev Slovenije, saj je bilo videti kot očitna predvolilna propaganda. Pri Inštitutu 8. marec so se takrat vprašali, kje je imel Janšev kabinet pravno podlago za pošiljanje pošte znanim naslovnikom, ker so bile ovojnice opremljene z imeni in priimki ter naslovi.

Vprašanje, "na kakšen način in na kakšni pravni podlagi je predsednik vlade lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva in katere naloge iz svoje pristojnosti pri tem izpolnjuje kot predsednik vlade", so zato naslovili na urad informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik.

Iz Janševega kabineta so se takrat odzvali, da je predsednik vlade pismo poslal "vsem polnoletnim državljanom brez kakršnekoli selekcije in brez vpogleda v evidence". Dodali so, da so bili r"azlogi za njegovo odločitev vsem dobronamernim popolnoma pojasnjeni v pismu". Urad informacijske pooblaščenke pa je uvedel inšpekcijski postopek in po neuradnih informacijah še ni zaključen, ovirale naj bi jih tudi epidemiološke razmere, zaradi katerih naj bi eden od zavezancev zaprosil za podaljšanje roka za inšpekcijski ogled.

