Nova super Sova

V koaliciji snujejo novo institucijo, katere pravice in pristojnosti naj bi bile nad ustavo

Damjan Žugelj, ki je septembra lani postal direktor urada za preprečevanje pranja denarja s polnimi pooblastili, je leta 2006 doktoriral na pravni fakulteti v Kragujevcu. Tistega leta je v aferi Indeks srbska policija aretirala njegovega mentorja, Predraga Stojanovića; bil je eden izmed profesorjev, ki so od študentov prejemali podkupnine v zameno za opravljene izpite in diplome.

© Borut Peterlin

Državni organ, ki ima že zdaj največ pristojnosti na področju zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov, ni policija ali Sova, temveč urad za preprečevanje pranja denarja. Policija lahko denimo svoje posebne preiskovalne ukrepe proti posamezniku, kot so sledenje, zbiranje podatkov, prisluškovanje, snemanje njegove komunikacije in podobno, izvaja le na podlagi sodne odredbe in le v primeru utemeljenega suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Urad za preprečevanje pranja denarja pa že zdaj o nekem posamezniku dobi praktično vse njegove podatke iz najrazličnejših baz, seveda tudi bank, že v primeru, ko na urad priroma kakšno anonimno pismo. V zadnjem času, kot smo slišali iz virov v uradu, je to tudi postal nov način dela. Ni izključeno, da si urad svojih tarč ne izbira sam, na podlagi neznanih meril.