Policijsko ribarjenje v kalnem

Citizen Lab, ki deluje v okviru Univerze v Torontu in je doslej objavil že več kot 120 preiskav o zlorabah programske opreme in kibernetskem vohunjenju, je poleg Candiruja v Sloveniji zaznal uporabo še enega skrivnega sistema, primerljivega s Candirujem in Pegazom.

V Sloveniji je že bila dokazana uporaba sistema FinFisher, ki po zmogljivostih ne zaostaja za Pegazom.

Gre za FinFisher nemškega proizvajalca Lench IT Solutions, danes znanega kot Gamma. FinFisher je na prizorišču že več kot desetletje, v tem času pa je s številnimi nadgradnjami razvil izredne zmožnosti. Kakor izdelki izraelskih proizvajalcev ta sistem uporabniku omogoča, da povsem neopažen prestreza tarčina gesla, prebira maile in klepete, spremlja lokacijo, zajema podatke in celo prevzame nadzor nad kamero ali mikrofonom ter prek njiju spremlja tarčino gibanje in pogovore v živo. In kakor Pegaz in Candiru ima FinFisher zgodovino zlorab v politične namene – etiopska diktatura je z njim vohunila za oporečniki med diasporo, oblasti v Bahrajnu pa so FinFisherja zlorabljale za nadzor nad uglednimi odvetniki in zagovorniki človekovih pravic, novinarji, aktivisti in politično opozicijo.