Svetlanina pesem

Še ena od zbadljivih pesmic, ki jih pripravlja luciferski trio: Svetlana Makarovič, Matej Šurc in Kotik. Pesniška zbirka Vladavina muh bo izšla predvidoma prihodnji mesec

Svetlana Makarovič na petkovih protestih prebira svojo pesem »Utrip laži«

Svetlana Makarovič, vrhunska pesnica in Prešernova nagrajenka, redno hodi na petkove kolesarske proteste. Boj za boljšo družbo jo drži pokonci, ne želi živeti v državi, kakršna je danes Slovenija. V zadnjem času na protestih tudi nastopa, prebira svoje satirične, zbadljive pesmi o teh in onih politikih, o teh in onih javnih osebah, ki si po njenem mnenju takšne satirične bodice zaslužijo. Tako je pesnila o ministru za obrambo Mateju Toninu, o kardinalu Francu Rodetu, o gospodarju muh Janezu Janši.

Na zadnjem petkovem protestu je zbranim prebrala pesem o Jožetu Možini, televizijskem novinarju, ki je s svojim Utripom in enostranskim prikazom dogajanja v Dražgošah razburil velik del Slovenije, ne le politično opredeljenih volivcev, njegov pogled je obsodil tudi dr. Božo Repe, redni profesor na oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete. V besedilu, objavljenem v prejšnji Mladini, je Repe zapisal, da »obsojanje naivnosti in neizkušenosti partizanskih borcev v današnjih razmerah ni samo nepoznavanje zgodovine. Je skrajna politična in ideološka sprevrženost, porojena v glavi sledilcev kolaboracije.« Tako torej zgodovinar Repe. Svetlana Makarovič pa je o Možini napisala pesem Utrip laži, ki jo je, kot že zapisano, prebrala na Trgu republike. Oglasil se je tudi Možina in zapisal, da ne misli »odgovarjati na vulgarnosti enoumnih«.

Enoumnih? Svetlana Makarovič je imela v tistih rdečih letih velike težave s komunisti, ker ni hotela stopiti v partijo. Kaj pomeni enoumje, najbolje ve sama. Njene pesmi, pa naj bodo še tako zajedljive in bridke, upodobljenim nastavljajo zrcalo.

UTRIP LAŽI

Kdo poklicni je lažnivec,

kdo potvarja zgodovino,

kdo ponižni hlapec vlade,

o, poznamo ga, Možino!

To zmenè, nikoli sito,

žre, se baše in kozla,

itak drugega ne zna.

Izkozlal je Pričevalce,

stopil je med izdajalce.

Koncentracija sovraštva,

kombinacija laži in poceni nastopaštva,

obrekljivec brez časti,

pljuval bi po partizanstvu

in se klanjal domobranstvu,

rdeče zvezde se boji!

Partizanstvo je vrednota,

domobranstvo pa sramota,

Dražgoše okrvavljene

kraj so častnega spomina,

smrt fašizmu, smrt janšizmu!

Jezik za zobe, Možina!