Glas za katere otroke in katere družine?

Ezequiel_Octaviano / Pixabay

V najnovejši epizodi neokonservativne gonje proti pravici do splava Glas za otroke in družine – gibanje, ki je svojo pot začelo leta 2015 v nasprotovanju izenačitvi pravic istospolnih parov, v eni izmed zadnjih akcij pa je protestiralo proti pravici do abortusa – zahteva odstop direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja.

Utemeljitev se dotika štirih radijskih oddaj na temo splava, ki naj bi jo RTV z nedistanciranjem od "radikalnih gostij” obravnavala “enostransko”. Sodu je dno izbila oddaja Pravica do abortusa, v kateri je bila predstavljena novoizdana istoimenska znanstvena monografija. Mnenju se je pridružil tudi UKOM: za bolj "uravnotežen" prikaz bi morali v oddajo povabiti tudi nasprotnike splava.

Uravnoteženost poročanja RTV zagotavlja s pogojem politične nevtralnosti, kar naj bi po mnenju desnice pogosto pomenilo, da mora javni medij objavljati ekstremistična mnenja. Kaj vse še postane mogoče, ko se osnovne človekove pravice prične tretirati kot predmet politične razprave?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.