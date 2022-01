»Ne vem, ali se bomo kdaj vrnili na raven pred pandemijo«

IZJAVA DNEVA

"Pred pandemijo, februarja 2020, smo oskrbovali povprečno 350.000 ljudi na mesec. Takoj z začetkom pandemije, aprila 2020, je bilo teh kar 600.000. Število se je skoraj podvojilo. Kupiti smo morali več hrane, potrebovali smo več donacij, da smo sledili povpraševanju. Morali smo spremeniti distribucijo in razdeljevanje hrane. Takrat smo to delali kar na parkiriščih, da bi lahko oskrbeli številne družine in jih morda še izobrazili."

"Tukaj delam že 18 let. Med letoma 2008 in 2009 smo imeli obdobje recesije in tudi takrat se je število prejemnikov hrane podvojilo. Nikoli nismo več videli številk izpred recesije. Zato ne vem, ali se bomo kdaj vrnili na raven pred pandemijo."

(Podpredsednica Food Bank San Diego Vanessa Ruiz, ki na mesečni ravni s hrano oskrbuje 550.000 ljudi; via MMC RTV Slovenija)