»Ta odločitev bi kulturno krajino lahko potisnila čez rob«

Najpomembnejša mednarodna revije za sodobno umetnost poroča, da je slovenski svet umetnosti pretresen nad ravnanjem ministrstva za kulturo

Minister za kulturo Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Spletna stran Artforuma, najpomembnejše mednarodne revije za sodobno umetnost, je včeraj poročala, da je slovenski svet umetnosti pretresen nad ravnanjem ministrstva za kulturo: to je kljub letošnjemu visokemu proračunu, rekordnemu v zgodovini države, za kar polovico zmanjšalo sredstva za štiriletno programsko sofinanciranje nevladnih organzacij, zaradi česar so brez sredstev ostale številne pomembne organizacije. Obstaja bojazen, piše Artforum, da bi ta odločitev kulturno krajino države lahko potisnila čez rob – v prepad.

Kot so še zapisali, je bila v zadnjih dveh letih enakih pritiskov deležna tudi Slovenska tiskovna agencija, ministrstvo za kulturo pa je zadržalo tudi sofinanciranje medijev, kritičnih do največje vladne stranke.

Med razlogi za takšno ravnanje Artforum povzema stališče Zavoda Maska, ene od nevladnih organziacij, ki so na štiriletnem programskem razpisu dobile negativno odločbo. Delno bi lahko šlo za povračilne ukrepe – kar nekaj zavrnjenih nevladnih organizacij je izpadlo že na razpisu pred štirimi leti, a so tožile ministrstvo za kuluro in nekatere so bile pri tem uspešne, zato so na koncu sofinanciranje dobile. Delno pa za politične razloge – pomemben delež zavrnjenih nevladnih organizacij namreč ustvarja ali podpira družbeno angažirana dela, ki je v nasprotju s prepričanji vladajoče SDS. »Zmanjšanje financiranja je postalo sredstvo za kaznovanje in zatiranje govora in ustvarjalnosti,« so povzeli Masko.

»Zmanjšanje financiranja je postalo sredstvo za kaznovanje in zatiranje govora in ustvarjalnosti.«

Artforum je med zavrnjenimi nevladnimi organizacijami izpostavil tudi Gledališče Glej, najstarejšo gledališko hišo v Ljubljani, in »dobro poznani dolgoletni industrijski bend Laibach, ki ima korenine v Trbovljah«. Dodali so, da je član slednjega Ivan Novak v nedavnem pismu, objavljenem v Mladini, med drugim zapisal, da je veljavni razpis »v bistvu žaljiv za renomirane kulturne ustvarjalce (kot so Gledališče Glej, Zavod Maska, Center Delak, Mesto žensk, Carmina Slovenica, Ars Ramovš in ostale), ki bi jih inteligentno ministrstvo glede na njihove izjemne reference dejansko lahko – in moralo – sofinancirati tudi neposredno, brez zapletenih in ponižujočih birokratskih postopkov«.

Artforum je prispevek sklenil s podatkom, da je Slovenijo zaradi vladnega krčenja osnovnih državljanskih pravic, junija lani pričel nadzirati CIVICUS, ki ocenjuje državljanjske svoboščine. Za to so se med drugim odločili zaradi vladnih rezov v kulturo, pa tudi ukinjanja javnega sofinanciranja okoljevarstvenim nevladnim organizacijam.

Artforum redko poroča o Sloveniji – a kadar poroča o dogajanju pri nas, zadnji dve leti budno spremlja predvsem kulturnopolitična dejanja vlade Janeza Janše.

Artforum redko poroča o Sloveniji – a kadar poroča o dogajanju pri nas, zadnji dve leti budno spremlja predvsem kulturnopolitična dejanja vlade Janeza Janše. Poročali so že tem, da so se slovenski kulturni delavci pridružili protestom proti vladi Janeza Janše, o padcu Zdenke Badovinac s položaja direktorice Moderne galerije in pred nekaj dnevi tudi o njenem imenovanju na položaj direktorice Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu. Podrobno spremljajo tudi primerljivo dogajanje v drugih evropskih džavah, še zlasti na Poljskem.