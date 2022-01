Kako prepoznati navidezno ter lažno znanost

IZJAVA DNEVA

"V sodobni družbi postaja vse bolj jasno, da je znanstvena pismenost pomembna kompetenca, ki ji v šolskem sistemu morda namenjamo premalo pozornosti. Vendar se moramo pri zavedati, da pri znanstveni pismenosti ne gre toliko za neposredno znanje kot za vrednote in veščine, ki jih pridobimo in ponotranjimo, če živimo v okolju, ki ceni resnično znanje in zna prepoznati navidezno ter lažno znanost. Pomemben del znanstvene pismenosti je prav zmožnost presojanja, kateremu viru ali strokovnjaku lahko dejansko zaupamo."

(Filozof, fizik in kolumnist Sašo Dolenc o pomenu znanstvene pismenosti; via Delo)