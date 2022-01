»Tehnofevdalizem – nova različica fevdalizma«

IZJAVA DNEVA

"Ta čas se bo v zgodovino vpisal kot čas lahkomiselnosti, nespametnosti – svetovnih političnih voditeljev na eni strani in mogulov velikega posla (big business), ki so uničili to priložnost. Torej: tu smo, kar zadeva naš odnos do okolja."

"Sočasno pa smo tudi v resnem procesu transformacije že tako izkoriščevalskega sistema globalnega kapitalizma v nekaj še hujšega – v sistem, ki je nova različica fevdalizma in ki ga imenujem tehnofevdalizem. Ta dela življenje večine ljudi v vseh državah veliko manj trajnosten. Tako imamo na eni strani okoljsko nevzdržnost in po drugi strani tudi družbeno. To ni dober trenutek v zgodovini človeštva."

(Nekdanji grški finančni minister, ekonomist in predavatelj Janis Varufakis o transformaciji globalnega kapitalizma v tehnofevdalizem; v intervjuju za N1)