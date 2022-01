»Za generacijo Z je osamosvojitev Slovenije dogodek iz daljne zgodovine«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji bodo letos prvič volili letniki od 2001 do 2004. Ko je bil Janez Drnovšek še premier, Milan Kučan pa predsednik republike, se številni med njimi niso niti rodili. Ob prihodu prve Janševe vlade so bili v plenicah. Ko je izbruhnila svetovna finančna kriza, so hodili v vrtec. Ne spomnijo se sveta pred uvedbo evra in domačih tajkunov. Med zadnjo recesijo so bili v osnovni šoli."

"Tudi zato je generacijo Z nemogoče strpati v obstoječe domače politične šablone. Osamosvojitev je zanje dogodek iz daljne zgodovine. Nekdo, ki bo letos dopolnil 18 let, se je rodil 13 let po letu 1991. Tudi zato jim populistična desnica z glorificiranjem takratnih časov in pozivi k ponovni obuditvi vrednot osamosvojitve (karkoli že to pomeni), ne more ponuditi ničesar - razen bianco menice za zmerjanje drugače mislečih in ranljivih skupin, kar je njen zaščitni znak."

(Kolumnist Primož Cirman o tem, da so pred nami prve volitve, na katerih bo volila večina generacije Z, rojene med letoma 1995 in 2010; via Necenzurirano.si)