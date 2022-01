»Dialog ministrstva za kulturo je zgolj teater demokracije«

Javni poziv k podpisu peticije in podpora nevladnim kulturnim organizacijam, ki so ostale brez programskega sofinanciranja

Napis pred ministrstvom za kulturo je bil odstranjen. Sramota je ostala.

© Borut Krajnc

Na slovenski neodvisni umetniški in kulturni sceni je v zadnjih desetih letih, podobno kot drugod po Evropi, prišlo do sistematičnega nazadovanja na področju neodvisne kulture in umetnosti: veliko pomanjkanje kakovostnih meril, pomanjkanje ciljnega in smiselnega dialoga z odločevalci in seveda pomanjkanje primernih proračunskih sredstev za naše delo.

"Dialog ministrstva za kulturo s sceno je, četudi navidezno obstoječ, zgolj teater demokracije, ki ga mora ministrstvo sicer izvajati, vendar pri tem ne upošteva naših prizadevanj, znanja, mnenj oziroma ne sodeluje in ne vzpostavlja pristnega dialoga. Vse poglavitne odločitve se sprejemajo na skrivaj in brez jasnega namena," so zapisali v pozivu k podpisu peticije.

"Zadnji razpis, katerega rezultati so prišli januarja letos, je prinesel še eno raven dekonstrukcije profesionalne, neodvisne umetniške scene. Ministrstvo ni sprejelo nobenega od predlogov strokovnjakov s scene, da bi bili razpis in povezani postopki bolj operativni. Namesto tega je z zelo nejasnimi argumenti neodvisnih komisij dobesedno čez noč prekinila strukturno podporo najpomembnejšim akterjem na sceni, tako rekoč v vseh umetniških disciplinah. V postopku ni možnosti uradne pritožbe, ampak nam preostane le možnost tožbe, kar pa je dolgotrajna in naporna procedura z negotovimi rezultati," so zapisali v pozivu.

Po skoraj dveh letih strogih epidemioloških ukrepov in nemogočih delovnih pogojev za žive umetnosti je osem uglednih nevladnih organizacij na področju uprizoritvenih umetnosti ostalo brez podpore: Maska, Nomad Dance Academy Slovenija, Emanat, Gledališče Glej, Gledališče Ane Monro, Mesto žensk, Zavod Delak in Zavod MN produkcija - MN Dance Company.

Prav neodvisna umetniška scena je tista, ki prinaša nove metodologije, nove prakse in odpira nova obzorja ter ustvarja pogoje za resnično demokratično in pluralno družbo. "Poleg tega pa smo mi tisti, ki prejemamo nagrade, smo mednarodno priznani in v določenih segmentih umetniške produkcije, v katerih ni državnih institucij, dejansko tudi edini v teh poklicih. Naše projekte večinoma sofinanciramo s sredstvi iz tujine, smo med redkimi organizacijami, ki s svojimi festivali, konferencami in srečanji v domač prostor prinašamo mednarodno znanje in prisotnost," so poudarili.

Upadanje števila organizacij, sprejetih v programsko sofinanciranje, je povsem nepovezano z realno podobo neodvisne krajine, kjer je število stabilnih in kvalitetnih organizacij, v katere je Ministrstvo za kulturo prispevalo svoj delež skozi leta, bistveno večje. "Takšno krčenje destabilizira že uveljavljene organizacije in novim onemogoča priključitev. V obdobju 2014—2017 je bilo v sofinanciranje sprejetih 12 organizacij, v obdobju 2018—2021 je število organizacij sprejetih v sofinanciranje padlo na 10, v novi programski shemi se je številka znižala na 8. Takšno ravnanje Ministrstva za kulturo priča o jasni tendenci nacionalne kulturne politike — o politiki krčenja in destabilizacije neodvisne kulturne scene," so še zapisali.

Podpišite peticijo, ki je dostopna na tej povezavi >>