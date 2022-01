Na čigav račun bi rada pila Fifa?

QuinceCreative / Pixabay

Fifa se rada tolče po prsih glede vključevanja marginaliziranih in ranljivih skupin. Čeprav ima šport lahko pomembno vlogo pri vključevanju, pa prav prvi med enakimi najbolj spodbujajo neenakosti. Predsednik Fife je ta teden znova dokazal, da živi v svojem svetu, kjer se cedita med in mleko.

Medu ni nikoli dovolj, bogatim pa se marsikdaj cedi prav na račun krilatice, da sta uspeh in bogastvo kot univerzalen življenjski cilj dostopna vsem – a le na videz. Če bodo Afričani sanjali o nastopu na mundialu vsaki dve leti, meni infantilni Infantino, se morda zato ne bodo več odpravljali v Evropo preko smrtonosnega Sredozemlja. Vsi ljudje, sploh pa tisti v Afriki, očitno želijo le igrati dober nogomet. V Evropo bežijo zato, da bi lahko uživali v vrhunskem spektaklu. Potemtakem so nogometni agenti novi prekupčevalci z ljudmi – mladeničem obljubljajo evropski El Dorado in na ta račun dobro živijo.

Pogostejši mundial seveda ne bi zmanjšal števila trupel v Sredozemlju, bi pa povišal Fifin dobiček.

