»Kakšen bi bil videti odnos do Breivika v Sloveniji?«

IZJAVA DNEVA

"Človeka, ki je na Norveškem zagrešil enega najhujših zločinov v mirnem času zadnjega stoletja, sprejme komisija, ki odloča o njegovi prošnji za pogojni odpust, on pa uvodoma vse pozdravi z nacističnim pozdravom. Ni farsa nacistični pozdrav. Farsa je komisija, ki takoj ne prekine postopka, ampak v imenu nekakšne demokracije dopušča javno čaščenje uničevalne ideologije."

"Seveda se zdi malo verjetno, da bi ga Norvežani izpustili po desetih letih, ne glede na toleriranje njegovega nedopustnega vedenja z nacističnim pozdravom. A pomislimo za trenutek, kakšen bi bil videti odnos do Breivika pri nas. Seveda gre lahko za domišljijski spis, a vendar obstajajo v naši deželi okoliščine, ki terjajo razmislek tudi o tako nepredstavljivem. Ali pa morda ni tako nepredstavljivo?"

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o tem, da so Norvežani tolerirali Breivikovo nedopustno vedenje; via Dnevnik)