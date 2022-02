Na Dunaju načrtujejo konec ogrevanja s plinom in kurilnim oljem

Do leta 2040 želi avstrijska prestolnica postati ogljično nevtralno mesto

Dunaj

© Manfred Helmer

Na Dunaju so predstavii obsežen podnebni načrt, kako do leta 2040 postati ogljično nevtralno mesto. Izpuste ogljikovega dioksida bodo poskušali zmanjšati predvsem s povečanjem izkoriščanja sončne energije, prepovedjo dizelskih in bencinskih vozil v mestu ter z zmanjšanjem količine odpadkov.

"V naslednjih dveh letih namerava mesto Dunaj za podnebne ukrepe skupno nameniti 2,8 milijarde evrov," je dunajski župan Michael Ludwig napovedal konec januarja ob predstavitvi ambicioznega podnebnega načrta. Mestne oblasti so določile sto ukrepov na različnih področjih, kot so mobilnost, energija, gospodarstvo, gradnje, šolstvo in digitalizacija. Ukrepe bodo sproti dopolnjevali in prilagajali.

Največje investicije načrtujejo v daljinsko ogrevanje in hlajenje, saj naj bi daljinsko ogrevanje do leta 2040 pokrivalo 60 odstotkov potreb po toplotni energiji. Do takrat nameravajo na Dunaju odpraviti ogrevanje stanovanj in hiš z zemeljskim plinom ter kurilnim oljem. Daljinsko ogrevanje bo temeljilo na geotermalni energiji, velikih toplotnih črpalkah, sežigalnicah odpadkov in odpadni toploti iz industrije. Pri zagotavljanju električne energije avstrijska prestolnica stavi predvsem na fotovoltaiko. Vsako leto nameravajo zgraditi za sto nogometnih igrišč sončnih elektrarn. Poenostavili ali celo ukinili bodo pridobivanje dovoljenj za manjše zasebne sončne elektrarne.

Dunaj namerava že do leta 2030 doseči na ravni EU zastavljeni cilj 60 odstotkov predelanih odpadkov, do leta 2050 pa kar 100 odstotkov. Najbolj se bodo osredotočili na zmanjševanje količine odpadkov. Odpadke, ki se jih ne da preprečiti ali predelati, bodo sežigali v tehnološko naprednih sežigalnicah. Sežigalnica Spittelau je opremljena z eno najmodernejših tehnologij za čiščenje dimnih plinov na svetu, zato je količina izpustov za 90 odstotkov nižja od mejnih vrednosti.

Dunaj želi postati mesto kratkih poti, kjer bi bilo meščanom vse v 15 minutah dostopno s kolesom, peš ali z javnim prevozom. Vozni park magistrata bodo do leta 2040 popolnoma nadomestili z električnimi vozili. Takrat na cestah ne bodo več dovoljena vozila z dizelskimi in bencinskimi motorji. V izgradnjo javnega prometa bo Dunaj investiral trikrat več kot v gradnjo cest.