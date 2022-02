»Podpreti moramo tiste stranke, ki so pripravljene vrniti vsaj nekaj oblasti ljudstvu«

IZJAVA DNEVA

"Prihodnji volilni ciklus se bo v veliki meri zavrtel po starem vzorcu. Bilo pa bi povsem nesprejemljivo soglašati z defetističnim stališčem, češ da se ne da ničesar storiti. Politične stranke bi se morale premakniti iz cone ugodja, ki jim jo zagotavlja obstoječi volilni sistem. Predvolilni čas je zanje idealna priložnost, da se zavzamejo za krepitev demokracije – ne le, da povrnejo v prejšnje stanje svobodo medijev in državljanov, spoštovanje delitve oblasti in pravne države ter vse drugo, kar sedanja iliberalna oblast perfidno ruši. Čas je, da se zavzamejo za več demokracije. Na nas, volivcih, pa je, da gremo na volitve in podpremo tiste stranke, ki so pripravljene vrniti vsaj nekaj oblasti ljudstvu."

(Nekdanji rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetlik o tem, da volilni sistem, ki ga imamo, volje ljudstva ne odraža optimalno; via Delova Sobotna priloga)