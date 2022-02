Važno bi bilo ne sodelovati

Danes je nov dan

Kaj imajo skupnega ZDA, Velika Britanija, Danska, Nizozemska, Japonska, Nova Zelandija, Litva, Kosovo in Kanada? Odločile so se za (žal le diplomatski) bojkot olimpijskih iger v Pekingu.

Kitajska, ki je pri dnu svetovne lestvice svobode medijev – od 180 držav so za njo le Turkmenistan, Severna Koreja in Eritreja – je razmere še zaostrila. Pandemija je priročen izgovor za onemogočanje novinarskega dela in kontroliranje sporočil, ki jih pošiljajo v svet glede, na primer, genocida nad Ujguri, prav tako pa je, kar dobro ve tudi naša vlada, uporabno orodje za prepoved protestov.

Pri nas se o bližajoči se olimpijadi razpravlja predvsem z vidika morebitnih medalj in pomembnosti rednih tekmovalnih ciklov, ki, kot opozarja celo iz naftalina potegnjeni Tona, štejejo več kot politika. Ministrica Kustec v želji po "povezovanju in združevanju" pa najbrž tudi že pakira kovčke. Paradoksalno v tej zgodbi še najbolje izpade antivakser, ki se odreče morebitnemu uspehu, ker v nekaj (ne) verjame.

