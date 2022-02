»Reci revolucionarju, da njegova mama ne bo dobila pokojnine in ne bo več revolucije«

IZJAVA DNEVA

"Pred desetimi leti so nam rekli, da bo treba pošteno zavihati rokave, ker je zmanjkalo denarja, medtem ko med pandemijo tričetrt ljudi ni smelo delati, denarja pa je naenkrat več kot kdajkoli. Ekonomija dela dalje, medtem ko je vsa družba zaprta doma. Prostor, kjer so še nedavno vztrajale čiste dogme, se je odprl za drugačna mišljenja. Kar se lastnine tiče, pa se mi zdi, da nas drži skupaj ideja rednega mesečnega dohodka. Lahko gredo ljudje na barikade, ampak reci revolucionarju, da njegova mama ne bo dobila pokojnine in ne bo več revolucije. To je naš ideološki temelj, reden denarni prihodek."

(Pisatelj, esejist in prevajalec Jasmin B. Frelih, ki je v svojem novem romanu Piksli družbo definiral kot nekaj ločenega od posameznika, zvezanega z gospodarstvom; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)