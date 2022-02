Nevedni Joe

Danes je nov dan

Joe Rogan, najbolj znan podkaster na svetu, s svojo oddajo pod krinko svobode govora pomaga širiti nestrpnost, laži in celo skrajno desno propagando. Glas daje tudi "strokovnjakom" sumljivega slovesa, pri čemer navadno ne oporeka niti najbizarnejšim trditvam, ki našemljene v resnico dosegajo milijone poslušalcev po svetu.

Posebej nevarne so laži, ki jih Rogan z gosti širi o cepljenju in pandemiji, novo dno pa je dosegel pretekli teden v (novem) štiriurnem pogovoru s psihologom Jordanom Petersonom. Ta je poleg številnih za lase privlečenih izjav velik del oddaje posvetil zanikanju podnebne krize in podpori fosilnim gorivom, ki se je ne bi sramovali niti najboljši naftni lobisti.

Spotify, lastnik pravic do Roganovega podkasta, kljub protestom ne bo resneje ukrepal in žrtvoval zaslužka, tudi sicer pa umik s te platforme Roganu verjetno ne bi škodoval. Pritisk mora priti od spodaj navzgor – zato raje prisluhnimo znanosti in ne šarlatanom ter se aktivno borimo proti lažnim informacijam!

