Bi želeli vašo stavbo preobraziti v ulično umetnost?

Pošljite fotografijo stene in morda bo ta zasijala v novi luči

© streetartfestival.si

Inštitut za urbana vprašanja na območju Mestne občine Ljubljana išče nove interesente in partnerje za sodelovanje na festivalu uličnih umetnosti Ljubljana Street Art Festival 2022. Če bi želeli zidove vaše stavbe preobraziti v ulično umetnost, pošljite fotografijo stene, organizatorji pa bodo poskrbeli, da bo ta zasijala v novi luči.

"Zanimajo nas predvsem stene na večstanovanjskih nepremičninah (npr. slepe fasade na blokih ali večstanovanjskih hišah) in poslovnih stavbah, večje javno dostopne površine na gospodarskih objektih (npr. industrijske hale, garaže, silosi, skladišča, bočne stene), poslopja javnih ustanov (šole, vrtci) ter druge površine na zasebnih objektih in prizidkih (npr. betonske ograje, oporni zidovi, druge ravne konstrukcije v izmeri vsaj 2m × 4m)," so zapisali organizatorji.

K sodelovanju bodo na podlagi njihovih izkušenj, vizualnega jezika, preferenčnega medija ustvarjanja in drugih kriterijev, ki se bodo ujemali s celostnim premislekom konteksta mikrolokacije stene, povabljeni_e mednarodno prepoznavni_e ulični_e umetniki in umetnice.

Avtorja_ico poslikave bo v dogovoru z lastniki stene izbral kuratorski odbor. Poslikava bo zasijala na letošnjem Ljubljana Street Art Festivalu, ki se bo odvijal med 27. junijem in 3. julijem.