Voditeljica suspendirana zaradi pripomb o holokavstu

Ameriška igralka in TV voditeljica Whoopi Goldberg je v oddaji The View dejala, da središče holokavsta ni bila rasa, temveč "medčloveška okrutnost dveh belopoltih skupin"

Whoopi Goldberg

© Flickr

Ameriška igralka in TV voditeljica Whoopi Goldberg je v oddaji The View dejala, da središče holokavsta ni bila rasa, ampak "medčloveška okrutnost dveh belopoltih skupin." Zaradi vala kritik se je večkrat opravičila, nadrejeni pa so se odločili, da jo za 14 dni suspendirajo. Čeprav se je opravičila, sem jo prosila, naj si vzame nekaj časa, da premisli in se poduči o učinku svojih komentarjev," je v obvestilu zaposlenim napisala direktorica ABC News Kim Godwin in dodala, da te odločitve niso lahke, a so nujne.

Televizijska mreža ABC je Goldberg "zaradi žaljivih in neprimernih komentarjev" suspendirala za dva tedna. V ponedeljkovi oddaji je namreč tekel pogovor o tem, da je šola v Tennesseeju iz učnega načrta odstranila grafično novelo Maus Arta Spiegelmana, ki govori o holokavstu. Novela naj bi bila neprimerna zaradi prikazovanja golote, bogokletstva in samomora. mnenje Goldberg v oddaji pa je bilo, da v središču nacističnega genocida Judov ni bila rasa, ampak naj bi šlo dve skupini belopoltih ljudi in medčloveško okrutnost.

Zaradi ogorčenja o širjenju napačnih informacij, v katerem je veliko ljudi izpostavilo, da so nacisti same sebe imeli za višjo, Jude pa kot manjvredno raso, se je Goldberg po nekaj urah opravičila na Twitterju. "Dejala sem, da holokavst ni o rasi, ampak medčloveški okrutnosti. Morala bi reči, da je bil o obeh," je zapisala in poudarila, da je vedno podpirala Jude po svetu. "Žal mi je za bolečino, ki sem jo prizadejala."

"Včeraj sem se v oddaji narobe izrazila. Holokavst je dejansko bil o rasi, saj so Adolf Hitler in nacisti pripadnike judovske vere obravnavali kot manjvredno raso."



Whoopi Goldberg

Situacijo je znova poslabšala, ko je med oddajo The Late Show with Stephen Colbert svojo izjavo želela dodatno pojasniti. Trdila je, da so nacisti lagali in dejansko imeli težave z etnično pripadnostjo, ne pa z raso, poroča BBC.

Tretje opravičilo je sledilo v torek zjutraj med oddajo The View. "Moje besede so razburile veliko ljudi, to pa ni bil moj namen," je dejala in pojasnila, da zdaj ve, zakaj so bili številni prizadeti, hvaležna pa je za vse uporabne informacije, ki so ji pomagale, da stvari razume drugače. "Včeraj sem se v oddaji narobe izrazila. Holokavst je dejansko bil o rasi, saj so Adolf Hitler in nacisti pripadnike judovske vere obravnavali kot manjvredno raso," je povedala in priznala, da se je motila, svoje pripombe pa obžaluje.

VgJvGzRhcxs

R2eZtlWzBGU