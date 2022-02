»Demokracija še zdaleč ni popoln družbeni sistem«

IZJAVA DNEVA

"Demokracija še zdaleč ni popoln družbeni sistem. Nedoslednost, nekompetentnost, ozki interesi, socialna nepravičnost, pomanjkanje politične kulture in integritete povzročajo nezadovoljstvo, stiske in krivice. Mnogi imajo, upravičeno, poln kufer politike in politikov. Mnogi so, upravičeno, razočarani nad delovanjem demokracije, zato iščejo alternative. Močne voditelje, agresivno retoriko, emotivno uteho, ki jo ponuja iskanje krivcev za lastno nezadovoljstvo v drugih in drugačnih. Učinkovitost na račun svobode, varnost na račun človečnosti, nacionalistično šopirjenje na račun prihodnosti. Déjà vu. Avtoritarnost nikoli ni prinesla varnosti, stabilnosti in miru. V končni konsekvenci se zatiranje svobode in človečnosti vedno logično in neizogibno konča v konfliktu in nasilju. Ampak, saj veste, dajmo gledati naprej, ne nazaj."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o tem, da avtoritarnost nikoli ni prinesla varnosti, stabilnosti in miru; via Večer)