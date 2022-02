»To je desna revolucija«

IZJAVA DNEVA

"To, kar jaz vidim kot novinar v moji domovini, je desna revolucija. Na oblasti niso konservativci, s čimer se ponavadi, povsem neupravičeno zmerja zdajšnje člane vlade: to so nevarni revolucionarji, ki globinsko spreminjajo, ne samo politično strukturo države, ampak ekonomska razmerja, njen šolski sistem, potiskajo javno zdravstvo v privatne roke. Skratka, izvajajo to, čemur smo v terminologiji dvajsetega stoletja rekli revolucija. To je treba pošteno povedati: opozicija je konservativna, ker se bori za tradicionalne družinske vrednote: javno zdravstvo, javno šolstvo, javne medije in vse ostalo, kar je še pogojno javno. Kar nam ostane, je to, da molimo za odrešitev duš zdajšnjih članov vlade in njenih satelitov, ker se bodo cvrli v peklu. Če hočeš pogledati (njihovo) usodo, vzemi Božansko komedijo, od devetega kroga naprej v peklu boš našel vso klasifikacijo ‒ od izvajalcev oblasti do njihovih podrepnikov.”

(Novinar in kolumnist Ervin Hladnik Milharčič v intervjuju na Valu 202 o tem, kdo je na oblasti)