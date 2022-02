Plače v razpisih za delo

Danes je nov dan

Delodajalci v razpisih za delo redko razkrivajo višino plače, kar vodi v večjo neenakost, saj so plače odvisne od pogajalskih sposobnosti zaposlenih in pogojev v branži. Menjava službe je zelo pomembna odločitev; vsak je že bil v precepu, ali ostati v isti službi ali tvegati menjavo. Da bi zmanjšali neenakost, so v New Yorku sprejeli zakon, ki delodajalce zavezuje, da v razpisih objavijo plačo.

Majhna, a pomembna zmaga iskalcev zaposlitve bo zmanjšala pogajalsko moč delodajalcev. Podatki kažejo, da se z objavo višine plače poveča število prijav, delodajalci lažje najdejo dobre delavce, ostrejši boj zanje pa vodi v boljše plače.

Pri nas delodajalci niso zavezani k objavi plače. Na največjem kariernem portalu MojeDelo so tovrstne objave redke, ponujeno plačo namreč razkriva le pribl. 2 % razpisov. Bolj pogoste so nezavezujoče trditve, da je plača odvisna od znanja in želje po napredku, delodajalci pa se radi pohvalijo z nesmiselnimi obljubami rednega plačila, ki je že v osnovi obvezno.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.