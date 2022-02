Praznik demokracije

Do volitev je manj kot 80 dni. Robert Golob je ustanovil stranko in se začel pogovarjati s predstavniki koalicije KUL, Janša pa piše tvite in deli predvolilne bombonjere

Robert Golob, trenutno najresnejši izzivalec Janeza Janše, po sestanku s koalicijo KUL

© Tamino Petelinšek, STA

Portugalski socialisti – naj vas ime ne zavede, gre za socialdemokratsko stranko – so na nedeljskih volitvah slavili presenetljivo zmago. Volitve so bile predčasne, sklicane so bile zaradi političnih nesoglasij pri sprejemanju proračuna, že prej vodilna vladna stranka premiera Antonia Coste pa si je na njih zagotovila absolutno večino. Vladala bo sama. To bo prineslo politično stabilnost, hkrati pa večjo odgovornost. Kot bi dejal Antonio Costa: »Absolutna večina ne pomeni absolutne moči. To ne pomeni vladati sam. Pomeni več odgovornosti in pomeni vladati z vsemi Portugalci in za vse Portugalce.«