Podarjamo prenovljene hotele

Sava je v zadnjih petih letih v hotele vložila več kot 80 milijonov evrov

Hotel Metropol v Portorožu so morali v Savi leta 2014 prodati na Hrvaško. Hotel je danes zaprt, navadno ga odprejo le poleti, zaposleni delajo priložnostno, infrastruktura razpada, okoliški prebivalci in občina so razočarani.

© Tomaž Primožič, FPA

Madžarsko podjetje Prestige Tourism, oziroma njihov sklad Diófa Asset Management, je ta teden v sporočilu za javnost z laskavim tonom omenilo, da je pripravljeno v Savine hotele vložiti 200 milijonov evrov. »Družba Prestige Tourism bo vstopila v družbo Sava z ambicijo dolgoročnega razvoja turistične dejavnosti na vseh njenih destinacijah in krepitve njene konkurenčnosti na trgu, kar je skladno z javnim interesom za to panogo in hkrati ne obremenjuje državnega proračuna,« so sporočili iz družbe. Omenjeno sporočilo kaže, da madžarski lastniki poslovanja Save ne poznajo najboljše.