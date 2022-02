Brez strahu. Izvoli prihodnost!

Volitve so demokratično izražena volja ljudstva

Dva izdelka iz serije »Izvoli prihodnost«

Leta 2018 je v organizaciji pobude Brez strahu potekal shod proti politiki sovraštva. Dve leti kasneje, po odstopu Šarčeve vlade, se je množica znova zgrnila na ulice in SMC in DeSUS ob vstopu v novo koalicijo poskušala spomniti na njune predvolilne obljube. Na družabnih omrežjih je pobuda zdaj sprožila akcijo Izvoli prihodnost, s katero želi ljudi opozoriti na preštevilna dejanja vlade, ki so zamajala demokratične temelje države.

»Pred državnozborskimi volitvami zbiramo in javno objavljamo glavnino sovražnih, represivnih, klientelističnih in škodljivih ukrepov, ki jih je vlada sprejela v zadnjih dveh letih. Ljudi skušamo opozoriti in opomniti na to, da nam vlada oblast, ki spodbuja sovraštvo, ki razglaša skupine ljudi za ničvredne in nevarne, ki namesto blaginje seje strah, namesto solidarnosti nasilje, namesto da bi povezovala, razdira. V zadnjih dveh letih je poskušala demontirati javni medijski prostor, državne institucije in si podrediti vse vzvode moči v tej državi,« pove Nina Hudej, ena od predstavnic pobude.

Kot še doda, so edina rešitev iz sedanjih razmer volitve, zato pobuda ljudi poziva k visoki udeležbi na njih.