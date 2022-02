»Ni čudno, da je generalni direktor policije prizadet«

IZJAVA DNEVA

"Ni čudno, da je generalni direktor policije prizadet. V času, ko je Gantar veseljačil, ščuval in pozival k uničenju, je on pridno varoval Jugoslavijo pred nasilno spremembo državne in družbene ureditve SFRJ ter, strmoglavljenjem najvišjih organov, njihovih izvršilnih organov in predstavnikov teh organov, kar mu je nalagal prav 133. člen. Sedanji generalni direktor je leta 1981 nastopil službo kot jugoslovanski miličnik na postaji ljudske milice Vič in vsa osemdeseta leta napredoval po miličniški lestvici kot vesten čuvar režima, proti kateremu se je Gantar boril z gnilim liberalizmom in podganjimi evropskimi vrednotami. Vseh deset let je miličniku pred nosom rušil režim in ga tudi uspešno zrušil. Generalni direktor pa ga ni nikoli ujel, privedel, zaslišal, mu dal dveh okoli uh in ga poslal v taborišče za prevzgojo."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o tem, ko je Pavel Gantar "133. člen" pripisal nad objavo sporočila o globi, ki ga kaznuje, ker je zaradi njega generalni direktor policije Anton Olaj prizadet; via Dnevnik)

Anton Olaj

© Borut Krajnc

