Čemu se bomo smejali, ko bo Janez Janša s svojo ekipo odšel na smetišče zgodovine?

IZJAVA DNEVA

"Po čem si bomo najbolj zapomnili zadnji dve leti? Po čem bo šla ta koalicija v pozabo? Čemu se bomo smejali, ko bo Janez Janša s svojo ekipo odšel na smetišče zgodovine? Najbolj po tem, da je zmanjkalo humorja. Da je bila to najbolj neduhovita sestava v samostojni Sloveniji. Da enostavno humorja niso razumeli, ko pa so bili sami prisilno humorni, so takoj razžalili skoraj pol Slovenije."

(Kolumnist Leon Magdalenc o Sloveniji na drugi strani smeha; via Dnevnik)