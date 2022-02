»Na volitvah realno pričakujemo razmerje 55:45 v prid levosredinskemu bloku«

"Trenutno ni realno, da bi Golob zbral skoraj 29 odstotkov glasov, kolikor jih je Janković na volitvah leta 2011, kaj šele dobrih 34 odstotkov kot Cerar leta 2014. Bo pa pomembno, kdo bo relativni zmagovalec volitev. Če bo Janša relativno zmagal in bosta dve tretjini volivcev proti njemu, kar je najbrž utopistično, ne bo večjih problemov prenosa oblasti. Ker pa realno pričakujemo razmerje 55:45 v prid levosredinskemu bloku, bodite prepričani, da nas čaka repriza zadnjih ameriških volitev. Prehod bo težek. Pred ali celo v našem parlamentu lahko pričakujemo ljudi z rogovi in kravjimi zvonci. Samo spomnite se volitev iz leta 2008, ko je Pahorjeva SD v fotofinišu prehitela SDS. Takrat se je spremenil zakon in si moral na volišču pokazati volilni listič oziroma vabilo in osebni dokument. In na ljubljanskem Viču ponekod tega niso zahtevali, tudi na mojem volišču ne. Takrat je Janša želel iz tega delati zgodbo, čeprav je bilo vse skupaj tako nepomembno, saj bi volilni rezultat spremenilo morda šele na tretji decimalki. A je vseeno želel ponoviti volitve. Zdaj je dobil zagon še z Donaldom Trumpom."

(Socialni in politični psiholog ter Mladinin kolumnist Vlado Miheljak o potencialu Roberta Goloba in levega bloka na tokratnih volitvah; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)