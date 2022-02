Razlika med socialno državo in ekonomskim populizmom

IZJAVA DNEVA

"A tu se jasno pokaže razlika med socialno državo in ekonomskim populizmom. Klasična država blaginje, ki je nastala v Evropi po drugi svetovni vojni, je vzpostavila predvidljivo varnostno mrežo za težke čase; s tem je krepila lojalnost državljanov do države. Ekonomski populizem – vsakokratno razdeljevanje državnega denarja na podlagi trenutne politične odločitve – pa krepi lojalnost volivcev do posameznih političnih strank in gibanj. Sedanji vladi bi bilo pretirano očitati, da je bila pri razdeljevanju 'bombonier' izrazito arbitrarna ali krivična. A skeptičnim volivcem – in ti so v večini – je dala več kot dovolj razlogov za sum, da 'skupnost', ki jo hoče graditi, ni skupnost vseh državljanov. In da se bo v trenutku, ko bo denarja začelo zmanjkovati, to zelo hitro pokazalo."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič o tem, da vsakokratno razdeljevanje državnega denarja na podlagi trenutne politične odločitve krepi lojalnost volivcev do posameznih političnih strank in gibanj; via Delo)