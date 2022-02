»Edino demokracijo, ki je bila izvožena, smo naredili mi Evropejci«

IZJAVA DNEVA

"Sam nikoli nisem mislil, da bo demokracijo mogoče vzpostaviti z eno potezo. Vedel pa sem, da Evropska unija zagotavlja miren prehod k vrnitvi demokratičnih pravil. In da si ljudje to želijo. Če Slovence vprašajo, ali želijo ostati v Evropski uniji in se držati pravil, ki tam veljajo, kaj bodo odgovorili? Kolikor jaz vem, večina ljudi odgovarja, da s tem nimajo nobenih težav. Imejte pa malo potrpljenja. Demokracije ne ustvarite v enem dnevu. Tudi v eni generaciji ne. Ampak vedite: edino Evropski uniji je uspelo, da je na miren način izvozila demokracijo. Vsi, ki so to poskušali z vojskami, so propadli. Edino demokracijo, ki je bila izvožena, smo naredili mi Evropejci. Seveda se potem demokracija sooči z demografijo, nastanejo vse mogoče vlade, pride do problemov in napetosti. Evropa mora samo zagotoviti spoštovanje temeljnih ritualov. To počne v vseh državah članicah, vključno s Poljsko in Slovenijo. Seveda je na Poljskem in Madžarskem težko, a z nekaj potrpljenja se bodo tudi tja vrnile demokratične vlade. Zato, ker je njuno mesto v Evropski uniji. Ni nobenega drugega mesta, kjer bi lahko bili. Edina država v Evropi, ki je imela alternativo Evropski uniji, je bila Velika Britanija. Drugi je nimajo. Jasno, da vsaka država išče svojo identiteto in iz Evrope poskuša izvleči vse, kar je mogoče. Evropa tudi dela napake. Države se znajdejo v položajih dvoma, to se je v nekaj trenutkih zgodilo tudi Italiji. Ko pa gre zares, se nihče noče obrniti nazaj."

(Nekdanji predsednik Evropske komisije in dvakratni predsednik italijanske vlade Romano Prodi o tem, ali je Evropa garancija za demokratični razvoj naše države; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)