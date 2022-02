Zdravje je feministično vprašanje!

Danes je nov dan

Bolezni ščitnice ponavadi prizadenejo ženske. Kronična vnetja in druga stanja, ki povzročajo prekomerno ali prepočasno delovanje ščitnice, imajo nediferencirane simptome, kot so anksioznost, depresija, nepojasnjeno hujšanje ali pridobivanje teže, utrujenost, prebavne težave, motnje spanja, izpadanje las, visok holesterol ali pritisk ... Ker so simptomi splošni, jih zdravniki pogosto pripišejo stresu ali "ženskemu jamranju", tako da včasih na diagnozo, ki bi jo lahko s krvnim testom potrdili takoj, pacientke čakajo mesece ali leta.

Neresno obravnavanje žensk, zlasti, ko obolijo za stanji, ki prizadenejo predvsem ali izključno njih (o križevem potu pacientk z endometriozo smo že pisali), je žal prepogost standard. Pri nas se ščitnične bolnice na nadomestni hormonski terapiji že leta borijo, da bi razširili nabor zdravil, ki so jim na voljo. Tiste, ki največkrat predpisani Euthyrox slabo prenašajo, se oskrbujejo v Italiji in, če imajo srečo, dobijo povrnjen le del stroškov.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.